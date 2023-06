Yannick Carrasco: "En football, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

"C'était un peu compliqué au début de saison mais on s'est bien rattrapé et on atteint notre objectif de nous qualifier pour la Ligue des Champions", a déclaré le Diable Rouge mercredi en conférence de presse à Tubize. "Je suis satisfait de ma deuxième partie de saison, je suis fier de mes performances. J'ai su aider l'équipe au maximum, mais c'est toujours plus facile pour un joueur offensif quand l'équipe tourne mieux".

Auteur de dix buts cette saison avec les Colchoneros, le Bruxellois est cité du côté du FC Barcelone. "Je ne peux pas trop parler de ça maintenant. J'ai encore un an de contrat à l'Atletico et le marché des transferts n'est pas encore ouvert. Là, je suis concentré sur l'équipe nationale, puis ce seront les vacances. Mais en football, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je me sens bien à l'Atletico, il me reste un an de contrat mais il faut aussi peut-être penser à soi-même. C'est la même chose pour tous les joueurs qui sont dans ma situation".