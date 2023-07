Diego Godin met fin à sa carrière de footballeur et veut "profiter d'autres choses"

L'Uruguayen Diego Godin a mis un terme à sa carrière de footballeur, dimanche, à l'âge de 37 ans. Il a disputé son dernier match à l'occasion de la confrontation entre son club de Vélez Sarsfield et Huracan, pour la 27e journée du championnat argentin.

L'international uruguayen le plus capé de l'histoire, qui a joué 161 matches (8 buts) pour La Celeste en portant à 82 reprises le brassard de capitaine, avait débuté pour son équipe nationale en octobre 2005. Il évoluait alors à Cerro dans son pays natal, d'où il a ensuite rejoint le Nacional avant de s'envoler pour l'Europe et Villarreal en 2007. Godin a ensuite joué à l'Atlético entre 2010 et 2019, où il s'est distingué parmi les meilleurs défenseurs centraux du monde.

Après un titre de champion d'Espagne, deux Europa League, une Coupe d'Espagne et deux finales de Ligue des Champions, il a ensuite émigré vers l'Inter puis à Cagliari avant de revenir en Amérique du Sud en janvier 2022, d'abord au Brésil à l'Atlético Mineiro puis en Argentine à Vélez.