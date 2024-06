Dragan Stojkovic salue le jusqu'au-boutisme de la Serbie: "Nous n'avons jamais abandonné"

Luka Jovic a inscrit le but salvateur pour la Serbie, permettant à son équipe d'éviter un 0 sur 6 qui aurait compromis grandement les chances de qualification pour les huitièmes de finale. "Nous n'avons jamais abandonné", a déclaré Stojkovic en conférence de presse. "Nous avons cru en nous jusqu'à la fin. Nous nous sommes créé tellement d'occasions, mais nous n'avons tout simplement pas pu marquer pendant plus de 90 minutes. Mais nous n'avons pas arrêté, nous ne voulions pas accepter de perdre contre la Slovénie, et cela a fini par payer."

Battus par l'Angleterre lors de leur premier match, les Serbes se sont montrés plus entreprenants face aux Slovènes. "Nos statistiques sont bien meilleures, qu'il s'agisse des occasions créées ou des tirs cadrés, mais ce sont les buts qui comptent. Il est important que nous ayons obtenu ce match nul, même si la composition de l'équipe de départ montre que notre objectif était de gagner et de marquer des buts, et de jouer un football attrayant et offensif."