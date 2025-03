"Rien n'est fait" Youri Tielemans reste mesuré après la victoire d'Aston Villa face à Bruges

Le premier était un contre son camp de Mechele, le second un penalty transformé par Asensio. Youri Tielemans a joué toute la rencontre, comme à son habitude et il s'est exprimé au micro d'Emiliano Bonfigli.

Le Diable Rouge a livré son analyse du match. "On commence très bien avec ce but, qui nous fait du bien, mais malheureusement, ils reviennent dans la partie, on sait qu’ils ont énormément de qualités, ils ont joué un bon football, ils ont posé des problèmes. On a su être efficaces surtout à la fin avec des changements qui nous ont fait du bien dans l’énergie, donc je pense que ça nous fait du bien, une bonne victoire surtout".

À lire aussi Ils tiennent bon mais cèdent à 10 minutes de la fin: revivez la défaite de Bruges-Aston Villa

Il parle également du manque d'efficacité brugeois, ces derniers n'ont pas su concrétiser leurs grosses occasions. "On a essayé de gérer leurs contre-attaques, ils ont vraiment posé le pied sur le ballon, ils ont été bons par moments en combinaisons, ils ont été vite vers l’avant, et ils nous ont créé des problèmes avec ces 3 occasions, mais il faut les finir et ils ne l’ont pas fait, nous, on a su marquer à la fin ce qui nous donne la victoire".

Les pieds sur terre

Pour Youri Tielemans, rien n'est fait. "Ce sera un nouveau match, même si on a deux buts d’avance, on doit essayer de repartir à zéro, et de gagner ce match à la maison, on veut vraiment passer au prochain tour, rien n'est fait, on a vu contre l’Atalanta qu’ils pouvaient être très dangereux, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, donc ce sera à nous d’être très vigilants".

Le match retour se jouera le mercredi 12 mars à 21h et sera à suivre en direct sur RTL club.