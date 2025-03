"Essayer de faire quelque chose là-bas" Simon Mignolet remobilise les Brugeois après la défaite contre Aston Villa

Les Blauw en Zwart se sont inclinés 1-3 face à Aston Villa en match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Leon Bailey, l'ailier jamaïcain, a ouvert le score rapidement, avant que Bruges n'égalise dans la foulée grâce à Maxim De Cuyper. En fin de match, Brandon Mechele repoussait un centre dans son propre but. Coup sur coup, Tzolis faisait la faute sur le latéral d'Aston Villa Matty Cash et Marco Asensio se chargeait de le transformer. Simon Mignolet est revenu sur la rencontre au micro d'Emiliano Bonfigli.

Le gardien brugeois s'est d'abord exprimé sur les buts concédés par des Brugeois courageux. "On encaisse très tôt dans le match, on ne commence pas bien, après, on marque et là on voit qu’on sait jouer contre chaque équipe dans cette Ligue des Champions. Malheureusement, on encaisse sur le but de Mechele, j’ai dit aux joueurs qu’on devait rester calmes", a-t-il déclaré.