C'est cruel: Bruges craque en 3 minutes contre Aston Villa et voit son avenir en Ligue des Champions s'assombrir

Grâce à un geste de génie de la part de Vanaken, Tzolis avait l’opportunité de faire passer Bruges devant, mais dévissait complètement sa frappe. Les Brugeois étaient en fait punis deux fois en quelques minutes.

Brandon Mechele voulait contrer un centre puissant d’Asensio, mais trompait finalement son propre gardien de but à la 83ème. 3 minutes plus tard, Tzolis offrait un penalty aux Anglais, transformé par Asensio.

Le match retour aura lieu mercredi prochain en Angleterre.



90'+4 C'est fin Fin du match. Bruges a tenu avant de s'écrouler en fin de rencontre pour s'incliner 1-3...

86' PENALTY ! La fin de match tourne au cauchemar. Tzolis fait une faute nette sur Cash dans la surface...Asensio le transforme. C'est 1-3.

83' OH NON ! Mechele inscrit un autobut incroyable ! Sur un bon centre venu de la droite, le défenseur reprend devant son petit rectangle et envoie ça dans la lucarne de Mignolet ! Que c'est dur pour les Brugeois...

75' TZOLIS ! Oh non quelle occasion manquée ! Tzolis est merveilleusement servi par Vanaken en profondeur, mais il croque sa frappe et met au dessus, lui qui était légérement décalé sur la gauche du rectangle. Quelle occasion ! La tête de Vanaken ololo je la voyais tellement dedans

Par contre y’avait corner #CLUAVL — (@MattMby) March 4, 2025

68' MIGNOLET... puis Vanaken ! Quel bel arrêt de Simon Mignolet ! Le gardien belge sort bien une frappe axiale puissante d'Asensio, avant que Cash n'envoie ça juste au-dessus ! Dans la foulée, Tzolis déborde Cash, centre vers Vanaken sur la droite du petit rectangle. Le milieu de terrain reprend de la tête mais ça frôle le poteau !

64' C'est vraiment calme Il ne se passe rien, pour être honnête. Vanaken et Jutgla ont bien tenté de combiné dans la surface, mais à part ça, c'est d'un calme plat. Emery fait 3 changements, en sortant Rashford, McGinn et Bailey. Ils sont remplacés par Ramsey, Kamara et Asensio. Disasi aussi est sorti, remplacé par Cash. Emiliano Martínez a réalisé un magnifique arrêt pour empêcher le FC Bruges de prendre l'avantage ! #CLUAVL #RTLsports pic.twitter.com/iVRkQY4cGh — RTL sports (@RTLsportsbe) March 4, 2025

55' Tentative d'Onyedika Onyedika voit une opportunité de frapper à distance, de l'extérieur de la surface. Le ballon est flottant et Martinez s'en empare bien à l'arrivée.

50' Reprise discrète Les deux équipes continuent de s'observer un peu et les imprécisions sont toujours nombreuses.

45' On y retourne La seconde période est lancée, on espère voir du beau spectacle. Talbi c’est quand même très fort !

Mais bon malgré l’accueil& toute l’éducation sportive avec nos diablotins, il a choisi un autre pays.



Mechele, De Cuyper, Sabbe, Seys par contre on prend pour nos diables! #CLUAVL — FXE (@FxEloin) March 4, 2025

19h32 Que retenir à la pause ? Une première période assez pauvre. Mis à part les deux buts, nous n'avons pas vu grand-chose. Marcus Rashford est assez pétillant sur son côté gauche, ce qui met à mal le jeune Sabbe. Pour les Brugeois, la paire Jashari-Onyedika contrôle l’entrejeu et le flanc gauche Blauw en Zwart est le plus en vue pour l’instant.

45' C'est la pause Fin de la première période ! Après un premier quart d'heure séduisant avec un but de chaque côté, les deux équipes se sont un peu éteintes. On en reste donc à 1-1 à la pause, on se retrouve dans quelques minutes. Rashford avec un maillot autre que celui de United, je m’y suis toujours pas habitué #CLUAVL — (@MattMby) March 4, 2025

37' Petite pression brugeoise La pression brugeoise se fait un peu plus sentir. Les ballons sont trop imprécis, mais les Anglais sont en souffrance.

30' MARTINEZ ! Quel arrêt de Martinez ! Talbi hérite du cuir sur la droite du rectangle et décoche une très bonne frappe au sol. C'est magnifiquement écarté par le portier d'Aston Villa !

23' C'est calme Le duel est très tactique et les occasions sont rares. Tzolis a sorti un joli numéro solitaire, mais ça n'a rien donné. Allez le foot #CLUAVL — (@MattMby) March 4, 2025

17' Le match s'équilibre Le duel est très serré entre ces deux équipes. Les deux clubs ont pris un peu de confiance, ce qui nous offre un beau spectacle.

12' ET LE BUUUUUUUUT ! Bruges réalise parfaitement et égalise ! Jashari donne un ballon génial sur Tzolis, déporté côté gauche. Il sonne en retrait à De Cuyper qui croise bien sa frappe et trompe Martinez. Génial !

9' RASHFORD ! Bruges perd trop vite le ballon dans le milieu du jeu et Rashford finit par tenter sa chance de près, dans la surface. Mignolet est dessus. #CLUAVL tenu 2 min c’mon Villa — Luc (@wolfrsca) March 4, 2025

7' Bruges se relève Après quelques minutes hésitantes, on sent que les Brugeois sont de retour. Ils ne sont pas encore très dangereux, mais les incursions sont rectangles aux abords de la surface.

3' LE BUT D'ENTREE ! Leon Bailey ouvre le score sur la première frappe du match ! Il est à la retombée d'un ballon dégagé par la défense, plein axe, presque au point de penalty. Sa reprise est très belle et Mignolet ne peut rien faire sur une frappe d'une telle puissance. Coup dur à Bruges !

0' C'est parti ! Allez, bon match à tous ! Bruges veut y croire et se donnera à fond pour obtenir cette victoire importante !

18h36 Comme en phase de ligue ? Il y a quelques mois, en phase de ligue, Bruges avait créé la surprise en dominant Aston Villa 1-0. Solide dans le jeu, le Club avait obtenu une victoire très importante. Bis repetita ce soir ?

18h30 Bruges est prêt Du côté brugeois, on se sent prêt. Viser les 1/4 de finale de la Ligue des Champions est déjà un exploit pour un club belge et sur les réseaux sociaux, le compte officiel aime faire dans le teasing. Coup d'envoi dans quelques minutes ! On a mission! #CLUAVL #UCL #PlayForUnforgettable pic.twitter.com/E8bltNozLV — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 4, 2025

18h24 Onana s'est confié Il y a quelques jours, Amadou Onana, la star belge d'Aston Villa, s'est confiée à Emiliano Bonfigli. L'occasion pour le Diable Rouge de se confier sur la situation de l'équipe nationale.

18h14 La compo brugeoise Enfin, côté brugeois, peu de surprises à signaler. Onyedika sera bien là dans le milieu et Hayen opte pour Sabbe à droite, en lieu et place de Seys, qui est blessé. Les autres cadres comme Vanaken, Jutgla et Talbi sont bien là. Under the lights, we rise. #CLUAVL #UCL #PlayForUnforgettable pic.twitter.com/yDc9e6nToQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 4, 2025

18h06 La compo d'Aston Villa On commence en faisant le point sur le onze anglais. Youri Tielemans est bien là, mais pas Onana, toujours blessé. Il y aura du beau monde sur le terrain, avec Rashford, Bailey ou Rogers. Mais sur le banc aussi, avec Pau Torres, Asensio ou encore Maatsen. Your Aston Villa team to face Club Brugge #UCL || #UpTheVilla pic.twitter.com/HZdHfybDD2 — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 4, 2025