En battant Chelsea, Liverpool a repris la première place

La possession de balle était pour Chelsea quand Mohamed Salah a ouvert la marque pour les Reds sur penalty (29e, 1-0). A la reprise, Nicolas Jackson a marqué pour les Blues (49e, 1-1). Une égalisation très temporaire puisque Curtis Jones a relancé Liverpool d'une frappe de près (51e, 2-1).

En Allemagne, le Werder Brême s'est imposé 1-4 en déplacement à Wolfsburg. Sebastiaan Bornauw a joué tout le match avec les Loups et Sebbe Lynen avec les Hanséatiques tandis qu'Olivier Deman est monté au jeu (84e). En première période, Wolfsburg n'a cessé de multiplier les longs ballons et a marqué sur une phase standard par Tiago Tomas (19e, 1-0). Les Loups, qui ont eu plus d'occasions de but, ont concédé le partage avant le repos par Mitchell Weiser (45e+5, 1-1).