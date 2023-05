Feyenoord à un souffle de son 16e titre, le FC Groningue mathématiquement relégué

Grâce à un doublé de Santiago Gimenez (9e, 75e), Feyenoord a remporté 0-2 le derby face à l'Excelsior et n'est plus qu'à un souffle de son seizième titre. Après 31 journées, le club de Rotterdam compte 76 points, huit de plus que le PSV alors qu'il reste trois rencontres à disputer. Siebe Horemans a joué tout le match avec l'Excelsior, qui est 16e et barragiste (28 points).