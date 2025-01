Carrière, stats, ambition: tout savoir sur César Huerta, le nouveau buteur d'Anderlecht

Formé au Mexique chez les jeunes de Chivas, Huerta a fait ses débuts en équipe première en 2019 avant de partir en prêt pendant six mois à Morelia. Dans la foulée de son retour, il avait fait l'objet d'une nouvelle location mais au Mazatlan FC cette fois. En juillet 2022, libre de tout contrat, il décidait de quitter Chivas, pour qui il n'avait jamais joué, et rejoignait les UNAM Pumas.

En 87 rencontres avec son dernier club, Huerta a trouvé le chemin des filets à 20 reprises et a délivré 15 passes décisives. Il a également inscrit trois buts en quinze matches pour l'équipe nationale mexicaine et il a notamment participé à la Copa América 2024 et aux CONCACAF Nations League Finals.

"Je suis très fier de sauter le pas vers l'Europe dans un club aussi important qu’Anderlecht. Le RSCA a tout mis en œuvre pour me faire venir, j'ai donc été rapidement convaincu de mon choix et j'ai tout de suite ressenti beaucoup de confiance. Qu'est-ce que j'espère apporter à l'équipe ? Surtout pouvoir faire la différence haut sur le terrain, créer des occasions de but et me montrer décisif", a déclaré le buteur via le site de son nouveau club.

Anderlecht s'offre d'une une première recrue dans ce mercato hivernal, le premier pour Olivier Renard en tant que directeur sportif du club après le départ de Jesper Fredberg.

Actuellement troisième de Jupiler Pro League, le RSCA compte 33 points au classement soit neuf de moins que Genk, leader, et huit de moins que le Club Bruges, deuxième.