Daan Heymans prolonge à Charleroi jusqu'en 2026

Âgé de 25 ans, Heymans a fait ses classes à Westerlo avant de rejoindre Waasland-Beveren en 2018. Prêté pour une demi-saison à Lommel United, il s'est ensuite imposé comme un joueur clé au Freethiel. À l'été 2021, il a tenté une aventure à l'étranger avec Venise en Italie, où il n'a joué que six mois. Charleroi l'a alors accueilli en prêt pour une saison et demie, mais a levé l'option d'achat après seulement six mois.

À Charleroi, Heymans a disputé 87 matchs, dont 37 la saison dernière. Les Carolos ont terminé treizièmes de la saison régulière de la Jupiler Pro League et ont assuré leur maintien lors des Relegation playoffs.