Des légendes mises à l'honneur: la Pro League lance son propre Hall of Fame

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, va lancer son Hall of Fame pour fêter son 50e anniversaire et "rendre hommage" à ses plus grands joueurs, a communiqué la Pro League mardi.

Les fans pourront alors choisir leur top 3 lors d'un vote qui s'ouvrira au mois de septembre. Les 10 joueurs qui ont récolté le plus de voix seront intronisés au Hall of Fame à la mi-octobre. Deux noms supplémentaires seront ajoutés chaque année. Pour être éligible, le joueur doit avoir joué au moins 75 matches en Pro League après 1974 et ne plus être actif comme joueur.

Le Hall of Fame sera lancé à l'automne prochain. Les 29 clubs professionnels belges pourront proposer au mois un candidat et les clubs qui ont glané un ou plusieurs titres de champions peuvent ajouter des noms supplémentaires à la présélection qui contiendra une cinquantaine de noms. Un jury composé de Christine Schréder, Mbo Mpenza, Frank Raes et Evert Winkelmans distribuera aussi des wildcards.

"Cela fait du Pro League Hall of Fame un projet assez unique dans le paysage footballistique international", a expliqué Lorin Parys, CEO de la Pro League, cité dans le communiqué. "Nous racontons nos 50 ans d'histoire à travers 50 légendes du football. Nos clubs et leurs supporters décident eux-mêmes qui sont les protagonistes, quels chapitres sont décrits et sur quels points nous mettons l'accent. Chacun d'entre eux décrit ses propres faits historiques, et nous rassemblons cette diversité et cette rivalité mutuelle dans le Hall of Fame. Cette façon de travailler s'inscrit dans notre vision globale qui consiste à collaborer encore plus étroitement avec les clubs pour le bien du football belge et ses supporters".