Entre deux matches européens, l'Union ne doute pas et dompte rapidement Courtrai 1-3

Déséquilibré sur le papier, le duel entre l'Union Saint-Gilloise, leader du championnat et Courtrai, dernier, l'a aussi été sur le terrain dimanche. L'Union a vite fait la différence lors de la 26e journée de Jupiler Pro League pour s'imposer 1-3 au stade des Éperons d'or.

Bousculée en Conference League par Francfort jeudi (2-2), l'Union a très vite semblé en jambes et a ouvert le score dès la 8e minute de jeu. Dans la surface, Cameron Puertas a lancé à gauche Dennis Eckert qui a trouvé Mathias Rasmussen d'un centre au second poteau converti par le Norvégien d'une tête en bout de course. Après une récupération haute dans le coin droit du rectangle, Alessio Castro-Montes a fixé la défense courtraisienne avant de décocher une frappe imparable du gauche (17e) pour le 0-2.

Au retour des vestiaires, l'Union a encore enfoncé le clou. Après un contre rapide, Puertas a transmis du bout du pied à Mohamed Amoura, qui a conclu d'un tir croisé du plat du pied gauche (52e). Courtrai a ensuite profité d'un cadeau de la défense adverse pour réduire l'écart. En glissant, Ross Sykes a lancé Isaak Davies en profondeur et le Gallois a remporté son duel face à Anthony Moris (55e). L'Union a géré la fin de match et a évité de justesse un deuxième but courtraisien, Jonathan Afolabi dribblant Moris mais butant sur Sykes sur la ligne (90e+1).