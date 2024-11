Kompany, Ceulemans, Preud'Homme: 10 nouveaux joueurs ont été intronisés au Hall of Fame de la Pro League

Jan Ceulemans a joué entre 1978 et 1992 pour le Club de Bruges remportant trois titres de champion. Il avait auparavant joué pour Lierse. Ceulemans a disputé un total de 517 matchs en division 1 belge, où il a marqué 229 fois en tant qu'attaquant ou milieu de terrain offensif. Il a également remporté à trois reprises le Soulier d'Or (1980, 1985 et 1986).

Vincent Kompany, quant à lui, a joué le moins longtemps en Belgique des dix icônes choisies. Il a disputé 88 matchs (6 buts) et remporté deux titres avec Anderlecht lors de deux périodes. 'Vince the Prince' a reçu le Soulier d'Or en 2005. L'actuel entraîneur du Bayern Munich a ensuite été un défenseur de premier plan pendant plus d'une décennie au sein du club de Premier League de Manchester City.

Michel Preud'homme a été pendant de nombreuses années la pièce maitresse du Standard et du FC Malines, avec qui il a gagné un titre de champion et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe. Il a également décroché deux titres de champion avec les Rouches. Il a défendu ses filets à 503 reprises en D1 et remporté le Soulier d'Or en 1987 et 1989.

Jean-Marie Pfaff a également fait sensation à l'étranger après quelques saisons excellentes au SK Beveren, couronnées par un titre de champion historique. Cet exubérant gardien a passé six saisons en Allemagne au Bayern Munich. Après Jan Ceulemans (229 buts), Wesley Sonck est celui qui a marqué le plus de buts parmi les dix légendes (133 en 325 matchs). Sonck a réalisé cette performance avec le RWDM, Ekeren, le Beerschot, Genk, le Club de Bruges, le Lierse et Waasland-Beveren.

Le joueur le plus efficace de la galerie d'honneur est cependant Luc Nilis, qui a marqué 129 fois en 227 matchs de compétition avec Anderlecht. Il a ensuite encore fait les beaux jours du PSV. Le nom peut-être le plus surprenant dans ce groupe est celui de Thomas Buffel. Le milieu de terrain offensif a été champion en 2011 avec Racing Genk et a également joué en Pro League avec le Cercle de Bruges et Zulte Waregem. À l'étranger, il a connu le succès avec Feyenoord et les Glasgow Rangers.

Pär Zetterberg est le seul étranger de la liste. Le Suédois a brillé pendant de nombreuses années en tant que meneur de jeu pour Anderlecht et est, avec six titres de champion belge, le joueur le plus titré de la galerie d'honneur.