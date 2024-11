Pro League: en pleine crise, la direction de Charleroi sort du silence et maintient son entraîneur

En quête d'une victoire depuis sept matchs et avec cinq défaites consécutives à son compteur, le Sporting de Charleroi traverse une période difficile. Dans un communiqué publié mercredi matin, la direction confirme maintenir "sa pleine confiance à l'égard du coach et de son staff, des joueurs, du personnel et du CEO pour atteindre nos objectifs".

Malgré deux partages face à Anderlecht (0-0) et au Club Bruges (1-1), le club carolo n'a fait qu'enchaîner les revers dont un dans le choc wallon face au Standard (2-1) et une élimination en 16es de finale de la Coupe de Belgique au Patro Eisden (4-1). Un timing compliqué pour la direction et une période "difficile" qui n'est pas "en adéquation avec les objectifs" de "Cap 2027", le projet à moyen et long terme récemment présenté afin d'atteindre des objectifs sportifs mais également en termes de bonne gouvernance.

"Nous voulons promouvoir des relations au sein de notre communauté, stimuler l'économie locale tout en offrant un produit de divertissement sportif de qualité et captivant", avait déclaré le 28 octobre dernier David Helmer, actionnaire et "Chairman of the Board" du club. Le matricule 22 estime que le bilan devra être fait en fin de saison et non "en période de crise".