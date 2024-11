David Hubert et Anderlecht affichent leurs ambitions: "L'objectif en Europa League ? La remporter forcément"

Co-leader de l'Europa League avec la Lazio et Tottenham avec un 9 sur 9, Anderlecht se déplace à Riga pour la 4e journée de la phase de ligue de l'Europa League jeudi (18h45) avec la possibilité de signer un 12 sur 12.

"Nous n'avons joué que trois matches", a prévenu David Hubert, l'entraîneur bruxellois, mercredi en conférence de presse et qui devra se passer encore de Ludwig Augustinsson et Leander Dendoncker. "Il ne faut pas trop regarder vers l'avenir, ni vers le passé. Nous nous sommes bien repris après des défaites au Beerschot et à Bruges mais seul le prochain match compte."