Eupen se sépare de six joueurs, dont Stef Peeters et Smail Prevljak

Eupen a été assuré de son maintien en Jupiler Pro League, malgré une défaite 7-0 sur le terrain du Club de Bruges lors de la dernière journée de phase classique dimanche. Après ce sauvetage, le club a officialisé le départ, outre de son entraîneur Edward Still, de six joueurs de l'équipe première mardi.

Les contrats avec Stef Peeters et Smail Prevljak expirent le 30 juin et ne seront pas prolongés. La période de prêt de Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Djeidi Gassama (Paris SG), Loïc Bessilé (Charleroi) et Ibrahim Diakité (Stade de Reims) se termine également le 30 juin. Ces joueurs retourneront dans leurs clubs respectifs.

Le capitaine Stef Peeters quitte Eupen après trois ans et plus de 100 matchs sous le maillot du club. "En tant que titulaire et spécialiste des coups francs, il a joué un rôle crucial dans le maintien consécutif d'Eupen en Jupiler Pro League. Stef était l'un des joueurs clés de l'équipe", a écrit le club dans un communiqué.