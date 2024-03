Festival de buts à Sclessin et victoire du Standard face à La Gantoise, réduite à dix

Moins d'un quart d'heure après le coup d'envoi de ce match, le premier but inscrit à Sclessin était pour La Gantoise. Sur un corner, Arnaud Bodart s'est loupé sur sa sortie et Tarik Tissoudali a ajusté une tête face au but vide (14e, 0-1).

Quelques minutes plus tard, les Buffalos ont pris une douche froide après une faute de Nurio Fortuna. Etant dernier homme, la sanction était sans appel : carton rouge (18e).

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, les Rouches ont eu l'occasion d'égaliser après avoir obtenu un penalty sur une faute de main de Pieter Gerkens dans le rectangle. Wilfriend Kanga s'est chargé de le convertir en prenant Daniel Schmidt à contre-pied (45e+7, 1-1).

En deuxième période, le Standard a profité de sa supériorité numérique et Kelvin Yeboah a inscrit son deuxième but pour le club avec une frappe puissante dans une position excentrée (55e, 2-1). Six minutes plus tard, les Rouches ont pris le large avec un face-à-face entre Schmidt et Kawabe remporté par le Japonais qui inscrit son premier but depuis le 10 décembre 2023 (62e, 3-1).