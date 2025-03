Il est furieux: Georges-Louis Bouchez dézingue le nouveau format de la Pro League et menace d'un procès

Forcément, certains clubs se sentent dès lors floués. Pour eux, il y a là une inégalité sportive et Georges-Louis Bouchez, le président des Francs Borains, n'a pas caché sa colère. Ce dernier, furieux, veut même régler la question devant les tribunaux.

La réforme du championnat belge, adoptée fin février, fait débat. Une des mesures les plus contestées concerne les équipes U23 en Challenger Pro League, qui seront désormais garanties de rester dans la compétition. Une décision qui permet à Jong Genk, dernier du classement, d’éviter la relégation et de rester dans la compétition.

"Nos avocats étudient encore les options, mais il est certain que nous entamerons une procédure avant la fin de la saison", a-t-il reconnu dans des propos tenus dans les colonnes de La Dernière Heure.

Il dénonce un système qui protège certains clubs au détriment d’autres. "Une des possibilités est de s’adresser à l’Autorité belge de la concurrence. Avoir un format où quatre équipes ne peuvent pas être reléguées, mais bien le dixième du classement, est totalement contraire à l’esprit du sport. Aucun juge n’approuverait le fait que Jong Genk soit déjà assuré du maintien à deux mois de la fin de la compétition", a-t-il pesté.

D’autres clubs pourraient suivre le mouvement pour que l'action prenne un caractère plus collectif. "Nous sommes en train de nous associer à quatre ou cinq clubs, de 1B et de 1A", a même affirmé Bouchez. Le sujet va donc rester sur la table un certain temps.