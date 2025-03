"Chaque club ne pense qu'à lui": Dans le Vestiaire tacle la réforme de la Pro League

La Pro League va changer, à partir de la saison 2026-2027 le championnat passera à 18 équipes et les play-offs seront supprimées. Marc Delire, Silvio Proto et Grégory Bayet se sont exprimés à ce sujet dans l'émission Dans le Vestiaire.

Pour Grégory Bayet, c'est de l'égoïsme de la part des clubs. "Chaque club ne pense qu'à lui, ce qui fait la différence c'est Genk, ils risquaient de perdre le Jong Genk en Challenger Pro League. Ils vont les conserver parce que là ils sont derniers et seront sauvés. Chacun pense à soi, je pense qu'il n'y a plus d'objectif commun, il n'y a plus de ligne de conduite. En Challenger Pro League on a changé 4 fois en 5 ans, c'est n'importe quoi".

Un lien entre play-off et les clubs Belges en Coupe d'Europe ?

Marc Delire a tenu a exprimé son mécontentement suite à la nouvelle réforme du championnat. "J’étais pour les play-offs, les clubs se battent pour arriver en play-off et ça donne des matchs avec une intensité qu’on n'a pas en phase classique. Alors, il n'y a peut-être pas de lien, mais la Belgique ne s’est jamais aussi bien portée au niveau du coefficient européen, je ne dis pas que c’est grâce aux play-offs, mais il faut bien reconnaitre que les play-offs donnent l’occasion aux meilleurs de jouer plus de gros matchs et ça change tout. Il y a 2 ans, quand Alderweireld envoie la patate contre Genk, et que l’année d’après ils gagnent contre le Barça, tu crois qu’ils ne se reposent pas sur ça ? Bruges quand ils récupèrent 19 points à l’Union et le parcours qu’ils font maintenant ce n'est pas grâce à ça ? Bien sûr que si, et on va se priver de ça, c’est dommage" Notre consultant termine "Si dans 6 ans on a perdu quelques places au ranking européen on saura pourquoi".

Silvio Proto aurait aimé une autre solution. "On aurait peut-être dû regarder à la formule de division des points, parce que quand tu te mets à la place des joueurs de l’Union l’an passé tu te sens lésé". Pour rappeler le contexte, l'Union Saint-Gilloise terminait la phase classique de championnat avec 19 points d'avance sur le Club Bruges. Au terme des play-offs et de la division des points par deux, Bruges avait récupéré son avantage et était sacré champion.

Regardez l'émission en intégralité