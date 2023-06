Ismael Baouf signe un premier contrat professionnel avec Anderlecht

Ismael Baouf est un défenseur axial arrivé du Sporting Charleroi durant l'été 2022. Il a été titulaire toute la saison dans la charnière de l'équipe U18 d'Anderlecht, avec en plus deux apparitions avec les RSCA Futures lors des Promotion Playoffs de Challenger Pro League, contre le Club NXT et le RWDM. Jean Kindermans, directeur de l'académie anderlechtoise, décrit le joueur comme "solide dans les duels, fort de la tête et précis dans son passing".

Dans son communiqué, le club annonce que Baouf sera intégré la saison prochaine au noyau des RSCA Futures avec l'objectif "d'évoluer progressivement vers l'équipe A" explique Jesper Fredberg, CEO Sport du club bruxellois.