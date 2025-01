"J'ai envisagé plusieurs fois d'arrêter": les terribles aveux de Jan Vertonghen après sa nouvelle blessure

Maintenant qu'il peut marcher sans béquilles, Jan Vertonghen commencera les exercices spécifiques la semaine prochaine. Positif, il n'en demeure pas moins prudent. "Tout va aussi bien que possible. Après cela, il faut faire attention et j'espère que je n'aurai pas d'autres problèmes", a-t-il évoqué.

Beaucoup de questions se posaient alors. "J'ai envisagé plusieurs fois d'arrêter. Après un énième échec, je me suis donné jusqu'à la pause hivernale. J'avais décidé de réfléchir à mon avenir pendant les vacances", selon l'évolution de la situation. Entretemps, le défenseur a fait son retour à l'entraînement et "retrouvé le goût du groupe". Sa blessure à la cheville, samedi, a donc été "un coup dur", après une longue absence et un retour en forme balle au pied. "J'ai vraiment senti quelque chose se briser et j'ai cru qu'il faudrait opérer. Finalement, il s'agissait d'une déchirure ligamentaire", qui requerra six à huit semaines de repos. "J'ai vécu de véritables montagnes russes".