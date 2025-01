Blessure de Jan Vertonghen: le coach d'Anderlecht dévoile combien de temps le défenseur sera absent

Alors qu'il était sur le point de revenir après une longue blessure, Jan Vertonghen s'est blessé de nouveau lors du premier entraînement de 2025. On connaît désormais la durée de son indisponibilité.

Anderlecht sera privé de Jan Vertonghen pour "six à huit semaines", a confirmé David Hubert, l'entraîneur anderlechtois, mercredi en conférence de presse à la veille du quart de finale de Coupe de Belgique au Beerschot.

"Jan sera absent six à huit semaines minimum, si tout se passe bien", a déclaré Hubert. "C'est une blessure qui tombe mal pour lui et pour l'équipe. J'avais vu un Jan impatient lors de son retour et il revenait très bien dans le coup."