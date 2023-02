Jupiler Pro League : Ostende rassure sur sa santé financière et l'obtention de la licence

Ostende a réagi vendredi aux articles de presse sur sa mauvaise santé financière et s'est montré rassurant sur l'obtention de sa licence. "Il n'y a pas de mauvaise gestion financière, seulement une situation temporaire de sous-capitalisation", peut-on lire dans le communiqué du KVO.

Dans plusieurs articles parus jeudi dans la presse néerlandophone, on pouvait lire que le club avait besoin d'au moins 5 millions d'euros pour obtenir sa licence pour la saison prochaine. "Nous voulons assurer à tous les sponsors, fans, fournisseurs et actionnaires que cette information est incomplète. Il n'y a pas de mauvaise gestion financière, seulement une situation temporaire de sous-capitalisation. Nous voulons rectifier cela à court terme pour nous conformer à notre demande de licence. La majorité des clubs belges ont des pertes annuelles et des liquidités limitées. Le KV Ostende est dans une situation similaire."

Le KVO a également renforcé l'engagement du groupe Pacific Media Group, propriétaire du club. "Nous voulons souligner que les propriétaires restent engagés à soutenir et à stabiliser le club afin qu'une licence puisse être obtenue pour la saison prochaine. Tous les joueurs et employés du club ont toujours été payés correctement et le club a toujours passé les contrôles mensuels de la commission des licences."

Ostende lutte actuellement pour son maintien en Jupiler Pro League. Les Côtiers occupent la 18e et dernière place avec 18 points, quatre de moins que Courtrai, 15e et premier non-relégable.