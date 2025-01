Jupiler Pro League: sur un score arsenal obtenu grâce à un penalty, le Standard dispose de Dender

Il n'a fallu que 56 secondes au Standard pour lancer les hostilités avec un penalty accordé pour une faute de Dembo Sylla sur Ilay Camara. Andi Zeqiri s'est chargé de la conversion d'une subtile 'panenka' pour mettre les Liégeois aux commandes (3e, 1-0). Ce but rapide n'a pas perturbé les visiteurs qui se sont petit à petit installés dans le camp adverse. Roman Kvet (21e) et Sylla (25e) ont notamment donné du travail à Laurent Henkinet.

Le Standard s'est imposé sur le plus petit des écarts contre Dender (1-0) pour la 23e journée de Jupiler Pro League dimanche. Un succès qui permet aux Liégeois (34 points) de grimper provisoirement dans le top 6 à la 6e place tandis que Dender reste 9e avec 28 points.

Les 'Rouches' ont laissé passer l'orage et ont repris le contrôle du jeu avec notamment deux occasions de doubler la mise. Dennis Eckert Ayensa a trouvé le poteau en reprenant une frappe de Camara mal repoussée par Michael Verrips (33e). Le portier de Dender s'est ensuite parfaitement détendu sur une tête de Zeqiri (40e).

En seconde période, Dender a mis la pression sur la défense liégeoise et Mohamed Berte (57e) et Aurélien Scheidler (59e) ont eu l'égalisation au bout du pied mais ont manqué de justesse dans le dernier geste. Les promus n'ont pas lâché leur étreinte et ont poussé le Standard dans son rectangle mais ne sont pas parvenus à conclure, à l'image d'une tête trop croisée de Nathan Rodes dans les arrêts de jeu (90e+2).