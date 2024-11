La honte en Espagne: la maman d'un joueur de 10 ans monte sur le terrain pour gifler un arbitre

La violence dans le football est un fléau. En Espagne, la presse et les supporters s'indignent depuis quelques heures, après la publication d'images issues d'un match de jeunes dans la région de Grenade. Le match opposait des enfants âgés entre 10 et 11 ans, ceux du CF Alhendín Balompié et ceux du RDC Espanyol Albolote. Ce sont les premiers cités qui se sont imposés, mais ce qu'il s'est passé après le match a tout éclipsé.

En effet, une maman est montée sur le terrain et s'est dirigée vers l'arbitre, lui assénant finalement une gifle avant d'être repoussée. Dans les deux camps, on dénonce cette violence gratuite qui "a à l'encontre des valeurs que le football devrait promouvoir: le respect, l'esprit sportif et la coexistence", peut-on lire dans un communiqué. La scène a été filmée par un supporter et la divulgation des images a suscité une vague de critiques.

Un bien triste exemple.