La Pro League présentera le calendrier de la prochaine saison le 22 juin à l'Atomium

À l'intérieur du monument emblématique de la capitale, la Pro League dévoilera non seulement les premières rencontres de la Jupiler Pro League, mais aussi celles de la Challenger Pro League, qui réunira elle aussi seize équipes, et de la Lotto Super League féminine. "La campagne de recrutement de la Pro League et les principales nouveautés de la saison 2023-2024 seront également expliquées", comme le retour des play-offs à six pour le titre et des play-downs à quatre .

Après un dénouement au suspense intenable le titre de la Jupiler Pro League est revenu à l'Antwerp la saison dernière. Le RWD Molenbeek a été champion de la Challenger Pro League et rejoindra l'élite la saison prochaine. En Lotto Super League, le RSC Anderlecht a renouvelé son titre.