"L'Antwerp doit maintenant franchir une nouvelle étape"

"Les images ont fait le tour de l'Europe entière. On m'en a même parlé pendant mes vacances en Espagne. J'ai souvent été champion mais jamais de cette manière, la plus belle et la plus intense qui soit. On ne peut pas se sortir ça de la tête rapidement. C'est aussi le cas chez les joueurs et c'est normal. Mais en s'entraînant ensemble tous les jours, on se concentre désormais sur la Supercoupe et la saison prochaine".

Confirmer devient le mot d'ordre. "L'Antwerp doit maintenant passer à l'étape suivante, et nous devons le faire ensemble. Cette fois-ci, je ne pars pas de zéro. Tout le monde me connaît et nous ne devons plus nous adapter les uns aux autres. Mais cela ne garantit pas que le résultat sera aussi bon. Partout, nous allons être reçus comme le champion contre qui tout le monde veut gagner. De plus, le top en Belgique est très large, il est de toute façon plus difficile d'y figurer au terme de la compétition", a conclu le technicien néerlandais.