L'Autorité belge de la Concurrence donne son feu vert au rachat de La Gantoise

Le 6 juillet dernier, La Gantoise avait indiqué avoir établi un accord tripartite avec la ville de Gand et le candidat-investisseur, Sam Baro, définissant les modalités d'une éventuelle reprise.

"Dans sa décision du 14 juillet 2023, l'ABC constate que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration notifiée ne fait pas obstacle au maintien d'une concurrence effective sur les marchés en cause et ne soulève donc pas d'objections", indique l'ABC lundi.