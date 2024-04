Le Club Bruges bat l'Antwerp et se rapproche provisoirement à deux points de l'Union

Raphael Onyedika (44e), Michal Skoras (60e) et Philip Zinckernagel (90e+6) ont permis au Club Bruges de battre l'Antwerp 3-0 lors de la troisième journée de playoffs pour le titre, dimanche. Ce succès permet aux Brugeois de se hisser en troisième position (33 points) et de se rapprocher à deux points de l'Union, qui reçoit le co-leader Anderlecht à 18h30. Défaits à trois reprises, les champions en titre sont 6e (26 points).

Au Club, Nicky Hayen a aligné pour la première fois le duo Bjorn Meijer-Maxim De Cuyper sur les ailes de la défense à côté de Joel Ordonez, ainsi qu'Antonio Nusa en attaque. A l'Antwerp, Mark Van Bommel a récupéré Mandela Keita et a titularisé Owen Wijndal et Michel-Ange Balikwisha. George Ilenikhena, Ritchie De Laet et Jacob Ondrejka ont pris place sur le banc.

La rencontre a débuté de manière laborieuse et l'est restée même si le Club s'est montré plus entreprenant au fur et à mesure que le chrono avançait. Les Blauw & Zwart ont quand même éprouvé du mal à se créer des occasions face à des Anversois pratiquant un meilleur football mais n'offrant pas grand-chose offensivement non plus. Toutefois, Onyedika a donné l'avance aux visités sur un coup franc de De Cuyper mal renvoyé par la défense adverse (44e, 1-0).