Le Club Bruges prolonge le contrat de Cisse Sandra et le prête à Willem II

Le Club Bruges a prolongé le contrat de Cisse Sandra jusqu'en 2027 et l'a prêté dans la foulée au club néerlandais de Willem II, ont annoncé les champions de Belgique jeudi.

Sandra, 20 ans, avait été prêté à l'Excelsior Rotterdam la saison dernière où il a disputé 31 rencontres avec 1 but et 2 assists en Eredivisie, ne pouvant pas éviter la relégation du club. Cette saison, il évoluera avec Willem II, promu en première division néerlandaise et entraîné par Peter Maes.

Le milieu de terrain avait fait ses débuts professionnels avec le Club en juillet 2021. Au total, il a joué 21 rencontres pour les 'Blauw & Zwart'.