Le Club de Bruges bat le Standard 2-0 et reste quatrième

Le premier choc du "Super Sunday", Club de Bruges-Standard, s'est terminé par la victoire 2-0 des Brugeois qui ont mis à profit deux phases arrêtées pour trouver la faille. Jutgla de la tête sur un coup franc de Lang (61e) et Bjorn Meijer d'un croup franc direct (86e) ont offert les trois points. Le champion en titre conserve sa 4e place avec 49 points. Le Standard se retrouve 7e avec 45 points à égalité de points avec Gand (5e) et Westerlo (6e).

Rik De Mil, le remplaçant de Scott Parker sur le banc brugeois, innova en alignant au coup d'envoi le jeune défenseur Jorne Spileers (18 ans).

Le match montra rapidement une volonté de jouer des deux équipes qui mettaient le nez à la fenêtre dès que possible, le ballon passant d'une moitié de terrain à l'autre. Elles ne sont toutefois pas parvenues à réaliser le bon geste en conclusion, par maladresse et aussi manque d'audace. Lang, côté brugeois, se montra très entreprenant (21e et 44e). Jutgla manqua aussi le cadre (28e). Côté Liégeois, on nota un envoi trop enlevé de Laifis (17e) puis un autre de Donnum (19e).

Tout restait à faire en seconde période. Le Standard connut un moment fort mais aucun de ses trois centres ne fut exploité (50e). Sur la réaction, Jutgla arriva un rien trop court (51e). Il se reprit dix minutes plus tard, il prolongeait un coup franc de Lang de la tête et ouvrait la marque (1-0). Ce 9e but de la saison et le premier en 2023 de l'Espagnol obligea le Standard a prendre plus de risque. Il fallut un grand Mignolet (80e) pour empêcher coup sur coup Zinckernagel et Donnum d'égaliser. Et c'est finalement, une frappe brossée du gauche de Meijer dans la lucarne de Bodart qui assura le succès brugeois.