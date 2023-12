Le Département arbitrage estime que le but de Thiago a été injustement refusé

Le Département de l'arbitrage professionnel belge (PRD pour Professional Refereeing Departement) a déclaré dimanche soir sur X (anciennement Twitter) que le but de l'attaquant du Club de Bruges Igor Thiago contre Malines à la 72e minute avait été injustement refusé. Le match s'est soldé par un 0-0 du côté de l'Achter de Kazerne et par une perte de points qui fait mal aux Brugeois.

"Le VAR aurait dû intervenir lorsque le but du Club de Bruges a été refusé pour cause de hors-jeu", a déclaré le Département. "En raison d'une erreur humaine de la part du VAR, le but a été refusé à tort."

Thiago avait battu de la tête Gaëtan Coucke, le gardien de Malines, à la 72e minute, après un centre d'Antonio Nusa.