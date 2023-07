Le nouveau management de Courtrai salue une situation "clarifiée"

Une nouvelle structure a été officialisée aussi avec deux directeurs, l'un sportif (Pieter Eecloo), l'autre opérationnel (Guillaume Nuytten). "Cette nouvelle structure doit permettre au club de basculer rapidement et de façon solide vers la nouvelle saison. Il devait être clair que nous voulons poursuivre le travail imposant accompli ces dernières années. Nous abordons avec confiance les semaines et les mois à venir pour poursuivre la croissance de la saison dernière et nous pouvons maintenant nous mettre au travail", s'est réjoui de son côté Jelle Brulez, le nouveau directeur des opérations du club courtraisien dans le communiqué transmis mardi.

"C'est bien qu'il y ait de la clarté et qu'avec le soutien du propriétaire actuel, nous puissions à nouveau regarder devant. Nous avons effectué beaucoup de travail ces dernières semaines. Nous pouvons compter sur une équipe de scouting expérimentée et sur l'expertise de Rik Foulon. Avec Edward Still, nous avons un coach en qui nous croyons à 100%. Grâce à la bonne politique des saisons passées et des transferts comme ceux de Moffi et Watanabe, nous avons pesé sur le marché des transferts. Nous allons encore renforcer notre noyau dur dans les semaines à venir", a ajouté Pieter Eecloo, directeur sportif du KVK.