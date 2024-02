Le RWDM et le Standard se quittent dos à dos à l'issue d'un duel crucial pour le maintien

Le RWDM et le Standard ont partagé l'enjeu (2-2) dans un duel crucial pour le maintien en Jupiler Pro League, à l'occasion de la 24e journée de championnat samedi. Les deux équipes ont mené tour à tour avant d'être rejointes.

Ce résultat n'arrange personne puisque le RWDM (13e, 22 points) et le Standard (11e, 25 points) demeurent sous la menace des play-downs. Une lutte intense se joue entre six équipes, alors que seulement 4 points séparent Westerlo (10e, 25 points) et Louvain (15e, 21 points).

Les deux adversaires ont débuté la rencontre en présentant le plus mauvais bilan du championnat sur les cinq dernières rencontres: 0 point pour le RWDM, 2 pour le Standard. Les Liégeois ont cueilli les hôtes à froid grâce à Wilfried Kanga (0-1, 10e). L'attaquant était à la conception et à la conclusion d'une combinaison avec Isaac Price convertie d'une frappe croisée avec la complicité du poteau.