Le Standard ne risque pas d'amende après l'annulation de Standard-Westerlo

Le Conseil disciplinaire pour le football professionnel s'est penché vendredi sur le match non joué Standard - Westerlo. Le Parquet fédéral et Westerlo réclament tous deux un score de forfait et d'attribuer les trois points aux visiteurs. Le Standard invoque la force majeure et veut que le match soit considéré comme "annulé", sans répartition des points. Le Standard ne risque en revanche aucune amende.