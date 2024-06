Le Vénézuélien Adrian Palacios signe jusqu'en 2028 à Genk

Palacios, 20 ans, arrive en provenance du Deportivo Cali, avec lequel il faisait partie du noyau professionnel depuis janvier et a terminé 15e du championnat. Le défenseur central gaucher est devenu titulaire dans son club au début du mois d'avril et a disputé 12 matchs.

"Le KRC Genk est un grand club", a confié Palacios à propos de son transfert dans le communiqué du club limbourgeois. "Je suis fier de suivre les traces de grands joueurs comme Lucumi, Munoz et Cuesta. Je suis impatient de réaliser mon rêve et de me montrer en Europe. Je suis déterminé à remporter des trophées avec le KRC Genk et à me montrer sur la scène européenne."