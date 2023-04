Les playoffs débutent ce week-end, le leader Genk reçoit le Club Bruges

Cinq jours après la fin de la phase classique, les playoffs du championnat de Belgique de football commencent vendredi avec La Gantoise/Westerlo en Europe playoffs. Les Champions' playoffs débuteront dimanche par un duel entre le leader, Genk, et le champion en titre, le Club Bruges.

Ce week-end, un seul duel sera donc au programme des playoffs pour le titre, dimanche (18h30) entre Genk, vainqueur de la phase classique, et le Club Bruges. En raison de la finale de la Coupe que l'Antwerp joue dimanche, le duel entre l'Union Saint-Gilloise et le 'Great Old' se tiendra mercredi prochain (20h30).

Les Brugeois (30 points), qualifiés in extremis pour ce tour final, peuvent difficilement espérer conserver leur titre et semblent destinés à un rôle d'arbitre, alors que Genk (38 points), l'Union (38 points) et l'Antwerp (36 points) devraient se disputer les lauriers.