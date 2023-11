Oscar Garcia est le nouvel entraîneur d'Oud-Heverlee Louvain

Garcia, 50 ans, était sans club après son départ de Reims en octobre 2022 où Will Still, qui était son assistant, lui a succédé. L'Espagnol avait débuté sa carrière d'entraîneur chez les U19 du FC Barcelone en 2010 avant de rejoindre le Maccabi Tel-Aviv en Israël en 2012.

Après trois mois à la tête des Verts, il a entraîné l'Olympiacos durant quatre mois entre janvier et avril 2018 puis le Celta Vigo entre novembre 2019 et novembre 2020 et enfin Reims.

En tant que joueur, Garcia a porté le maillot du FC Barcelone, son club formateur, Valence ou encore l'Espanyol Barcelone. Il a remporté quatre titres de champion d'Espagne (1993, 1994, 1998, 1999), deux Coupes d'Espagne (1997, 1998), une Coupe des Coupes (1997), deux Supercoupes d'Europe (1992, 1997) et deux Supercoupes d'Espagne (1992, 1996) avec le Barça.