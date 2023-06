Pieter Gerkens rejoint La Gantoise

"Nous étions à la recherche d'un autre Belge dans l'équipe et avec Pieter, nous avons trouvé le complément idéal", a déclaré le responsable du recrutement Samuel Cardenas. "C'est un avantage que notre entraîneur ait déjà travaillé avec Pieter et qu'il le connaisse parfaitement. Pieter est un pro dans l'âme mais aussi un joueur qui montre sa mentalité sur le terrain avec sa grinta, son volume de course élevé et ses actions de course verticales. Sa flexibilité offre des options au milieu de terrain."