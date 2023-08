Pour Isaac Price, le Standard représente une bonne opportunité pour s'améliorer

"Le Standard représentait pour moi une belle opportunité pour évoluer dans un environnement où je pourrai m'améliorer, pour le moment je me concentre sur le Standard et j'évite de me projeter plus loin", a concédé le jeune médian de 19 ans, qui affirme avoir réussi à s'intégrer parfaitement au sein du groupe de Carl Hoefkens.

Le jeune homme, qui possède également la nationalité anglaise, évolue comme un poisson dans l'eau au milieu de terrain: "C'est là où je peux dominer le jeu et dicter le tempo de la partie", estime-t-il.