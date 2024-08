Pro League: réduit à 10, le Standard cale et concède sa première défaite de la saison à Courtrai

La défaite 4-1 à Dender a poussé Freyr Alexandersson à intégrer Massimo Bruno, Bram Lagae et Mounaim El Idrissy dans son onze à la place de Mark Mampasi, suspendu, Tomoki Takamine et Ryan Alebiosu. Chez les Rouches, Ivan Leko a préféré en attaque Soufiane Benjdida à Grejohn Kyei.

Alors que Leko a sorti un attaquant, Benjdida, pour un défenseur, Boli Bolingoli (39e), Courtrai n'a pas bonifié son jeu et Mathieu Epolo n'a dû se montrer réactif que sur le seul tir cadré de Dion De Neve (36e). Dès la reprise, le gardien du Standard est encore bien intervenu sur une tentative de près de Takuro Kaneko (47e) et un tir du droit d'El Idrissy (51e). Stable en défense, le Standard tenait bon mais cela ne pouvait durer. Sur un corner mal repoussé, Epolo a encaissé son premier but de la saison sur un envoi d'Ambrose (67e, 1-0).

La fin de match a été interrompue parce que les supporters du Standard ont jeté des gobelets sur la pelouse, mais cela n'a pas troublé Epolo, qui a sorti deux gros arrêts supplémentaires sur des tirs d'Ambrose (90e+3) et Bilal Messaoudi (90e+4).