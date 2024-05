Rits ne craint pas de sous-estimer l'Antwerp : "Ils vont mettre le feu"

Les Mauve et Blanc n'ont plus la main et doivent s'imposer lors de la dernière journée pour occuper eux-mêmes la première place en se rendant à l'Antwerp qui, en raison de la défaite 1-0 lundi à Genk, est assuré de la sixième place et d'une première saison sans football européen depuis 2019.

"Cette dernière journée est toujours bizarre, parce que certaines équipes jouent encore pour quelque chose, tandis que pour d'autres équipes, il n'y a plus d'enjeu", a déclaré le milieu de terrain d'Anderlecht, Mats Rits, lors du point de presse de vendredi après-midi. "L'Antwerp, qui est le champion sortant, joue son dernier match à domicile. Van Bommel fait ses adieux et après tout ce qui s'est passé avec Ritchie De Laet, ils vont certainement mettre le feu. Pour nous, il est impossible de sous-estimer cette équipe".