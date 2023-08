Saint-Trond obtient le prêt du gardien japonais Zion Suzuki

Le club de Saint-Trond a obtenu le prêt (avec option d'achat) du gardien de but japonais Zion Suzuki. Il arrive du club japonais d'Urawa Red Diamonds, a confirmé dimanche le club de Jupiler Pro League.

Le gardien (1m90, 91kg) est né dans l'Arkansas, fils d'un père ghanéen et d'une mère japonaise. L'année dernière, il a obtenu une première sélection pour l'équipe nationale japonaise. Il a également été cité à Manchester United, selon le STVV.

Suzuki, 20 ans, qui était remplaçant dans son club de J1 League, est décrit par le STVV comme "un gardien de but athlétique avec un grand potentiel de progression".

"Je suis prêt à tout donner pour le STVV. Je me rends compte que c'est un club avec une histoire riche et j'attends vraiment avec impatience la saison du jubilé. Avec nos ardents supporters et les coéquipiers, je veux en faire une saison inoubliable." a dit Suzuki qui sera en concurrence avec son compatriote Daniel Schmidt.

Le STVV s'est imposé 1-0 contre le Standard lors de la première journée de championnat. Dimanche soir, les Trudonnaires se déplacent à Courtrai.