Soulier d'or: Hans Vanaken et Tessa Wullaert sur le toit du football belge, voici le palmarès complet

Hans Vanaken a remporté le 71e Soulier d'Or, récompensant le meilleur joueur de l'année dans le championnat de Belgique de football. Le Brugeois a reçu son trophée des mains du nouveau sélectionneur des Diables Rouges Rudi Garcia lors du gala organisé mardi au Silt de Middelkerke.

Vanaken remporte le Soulier d'Or pour la troisième fois, après 2018 et 2019. Il rejoint ainsi Wilfried Van Moer (1966, 1969, 1970) et Jan Ceulemans (1980, 1985, 1986) et revient à une seule longueur de Paul Van Himst, détenteur du record avec quatre succès (1960, 1961, 1965 et 1974).