Triste situation en Challenger Pro League: privés de salaires, les joueurs de Deinze se mettent en grève

"Nous avions dit au club que nous voulions être payés au plus tard pour le 15 novembre. Nous n'avons rien reçu et nous ne jouerons donc plus tant que nous ne serons pas payés. Notre patience a des limites. Nous, les joueurs et le staff de Deinze voulons informer les supporters et plus largement la communauté du football de ce que nous vivons depuis deux mois et demi", peut-on lire dans la lettre.

Pour les joueurs, "les problèmes ont commencé durant l'été". "Les anciens investisseurs ACA Football Group nous a menti en nous disant que tout rentrerait dans l'ordre. Mais, après quelques semaines, il s'est avéré que les rumeurs autour des problèmes financiers étaient fondées. La faillite était inévitable si le club ne trouvait pas un nouvel investisseur. À ce moment, de nombreuses personnes au sein du club, dont des kinés et des préparateurs physiques, n'étaient déjà plus payées."