Un petit point et c'est tout: l'Union patine et n'obtient qu'un partage au Cercle de Bruges

Invaincus depuis le 27 octobre et une défaite contre... le Cercle, l'Union se déplaçait ce dimanche sur la pelouse du second club brugeois. L'ojectif était clair: enchaîner pour, si possible, intégrer le top 5 de la compétition.

Ce sont les Brugeois qui étaient les premiers à mettre la pression, en se créant quelques belles opportunités dans le premier quart d'heure. Magnée et Minda avaient l'occasion d'ouvrir le score, mais Moris et la défense faisaient le travail pour maintenant l'Union dans le match.