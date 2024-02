Un Standard sans idées rechute à Westerlo, qui le double au classement

Une semaine après avoir battu Louvain, sa première victoire en championnat depuis fin novembre, le Standard de Liège s'est incliné 2-1 sur la pelouse de Westerlo, vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Jupiler Pro League et se retrouve onzième, 4 points devant la zone rouge.

Dans un début de match rythmé, les deux équipes auraient pu prendre le dessus, avec entre autres une tête à côté d'Allahyar Sayyadmanesh (3e) pour Westerlo et une frappe contrée de Souleyman Doumbia côté Standard (4e). À l'heure de jeu, Westerlo a bénéficié d'un pénalty après une faute de Kamal Sowah sur Griffin Yow à la suite d'un corner et Nicolas Madsen a converti sa tentative des onze mètres pour l'ouverture du score (36e). Les Liégeois ont égalisé juste avant la pause grâce à une tête puissante de Kostas Laifis, le Chypriote reprenant au premier poteau un corner de Hayao Kawabe à droite (44e).

Au classement, les trois points pris permettent à Westerlo d'en compter 29 et de doubler le Standard à la 10e place. Les Liégeois sont 11e avec 28 points, quatre points de plus que Charleroi, 13e et premier club dans la zone rouge.

La 26e journée se poursuit samedi avec trois rencontres prévues: Genk-RWDM (16h00), Louvain-Charleroi (18h15) et Antwerp-Malines (20h45).