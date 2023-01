Une première depuis 1989: Simon Mignolet pourrait succéder à Michel Preud'homme

Le 69e Gala du Soulier d'Or couronnera, mercredi à l'Antwerp Expo, le meilleur joueur du championnat de Belgique. Un grand favori se dégage: Simon Mignolet, le gardien du Club Bruges.

Mignolet a grandement contribué à la conquête du titre brugeois la saison passée. Au début de cette saison, il a semblé imbattable par moments, tant en Belgique que sur la scène européenne. Le Diable Rouge est ensuite rentré dans le rang, victime de la mauvaise passe que traversent les Brugeois. Un rival pourrait être Casper Nielsen, transféré de l'Union à Bruges à l'intersaison.

Des joueurs de l'Union (Dante Vanzeir, Deniz Undav, Teddy Teuma et Loïc Lapoussin) devraient engranger pas mal de points lors du premier tour de vote, tout comme des joueurs de Genk (le tenant du titre Paul Onuhachu, Bryan Heynen, Bilal El Khannouss et Mike Trésor) au second.

Mignolet peut devenir le premier gardien à gagner le Soulier d'Or depuis Michel Preud'homme, vainqueur en 1987 et 1989. Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) figurent également au palmarès. Mignolet est aussi le grand favori pour le Gardien de l'année.

Felice Mazzu, qui a mené l'Union à la deuxième place du championnat, part avec les faveurs des pronostics pour être l'Entraîneur de l'année. Mais son échec à Anderlecht et le parcours de Genk, leader du championnat, ont fait remonter la cote de Wouter Vrancken. Le titre d'Espoir de l'année se jouera entre Bilal El Khannous (Genk), Charles De Ketelaere (Club Bruges, transféré depuis à l'AC Milan), Zeno Debast (Anderlecht) et Abakar Sylla (Club Bruges).