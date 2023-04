"Uniformité et cohérence": l'arbitrage belge reçoit les clubs à l'approche des playoffs

Le département arbitral (PRD) de la fédération belge de football avait invité dans ses bâtiments mercredi les entraîneurs et capitaines des clubs engagés en playoffs de Jupiler Pro League afin d'engager une conversation et entamer sereinement la fin de saison. Le directeur technique Bertrand Layec a mis en exergue les objectifs "d'uniformité et de cohérence", maîtres-mots des hommes en noir pour le sprint final.

"L'ambiance de la rencontre avec les coaches et les capitaines était très décontractée et positive. Nous avons eu une vraie discussion", s'est réjoui le patron de l'arbitrage belge. "Cette semaine est peut-être l'une des plus importantes de la saison, avec la finale de la Coupe et le début des playoffs."

Bertrand Layec a présenté les deux objectifs principaux que viseront les arbitres belges à l'aube de cette période critique: "l'uniformité des décisions, et la cohérence de celles-ci sur la longueur" d'une saison. "Si notre ligne technique peut varier d'un arbitre à un autre sur certains éléments, nous avons insisté pour conserver l'uniformité de leurs décisions."