Victor Boniface signe à Leverkusen et quitte l'Union pour "un montant record"

Victor Boniface était arrivé à l'Union à l'été 2022 pour deux millions en provenance de Norvège et de Bodo/Glimt. Sous la vareuse des Bruxellois, il a disputé 51 matchs avec à la clé 17 buts et 12 passes décisives dont six réalisations et deux assists en dix matchs d'Europa League, où l'Union avait été éliminée en quarts de finale par...Leverkusen.

Le Bayer Leverkusen a trouvé le remplaçant de Patrik Schick, opéré des adducteurs et absent jusqu'au mois d'octobre. La saison dernière, le club de Bundesliga avait fini à la 6e place du championnat et entrera en lice en Europa League dès la phase de groupes.